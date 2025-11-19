China noemt opschorten ingreep bij Nexperia 'goede eerste stap'

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - China beschouwt het opschorten van de noodingreep bij Nexperia door het Nederlandse kabinet als "eerste stap in de goede richting". Tegelijkertijd heeft het ministerie van Handel in Beijing moeite met een gerechtelijke uitspraak waarmee de Chinese topman en moederbedrijf Wingtech op afstand zijn gezet bij de Nijmeegse chipfabrikant.

Minister van Economische Zaken Vincent Karremans greep eind september naar een oude wet die de regering de mogelijkheid geeft beslissingen bij Nexperia tegen te houden of terug te draaien. Vrijwel tegelijkertijd schorsten rechters van de ondernemingskamer de Chinese topman vanwege wanbestuur. China legde een belangrijke Nexperia-fabriek in het Aziatische land vervolgens een exportverbod op, met grote problemen voor de auto-industrie tot gevolg.

Karremans schortte zijn ingreep bij Nexperia woensdag op als "blijk van goede wil". China zegt dat te verwelkomen, maar noemt het oordeel van de ondernemingskamer een "belangrijk obstakel" voor een oplossing van het conflict.