Frankrijk onderschept opnieuw schip 'uit Rusland'

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 8:29
PARIJS (ANP) - De Franse marine heeft een tanker onderschept uit Rusland die onder internationale sancties viel, meldt de Franse president Emmanuel Macron op X. Dit gebeurde volgens hem in de Atlantische Oceaan, in internationale wateren. Onder meer het VK zou bij de operatie hebben geholpen.
"Het is onacceptabel dat schepen internationale sancties omzeilen, het zeerecht schenden en de oorlog financieren die Rusland al meer dan vier jaar tegen Oekraïne voert", aldus Macron. Hij benadrukt dat de schepen ook "een bedreiging voor het milieu en ieders veiligheid" vormen.
Frankrijk stopt vaker schepen die vermoedelijk tot de Russische schaduwvloot behoren. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo internationale sancties te omzeilen. Het schip waar Macron over schrijft, voer onder de vlag van Madagaskar.
