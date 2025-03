AI-lessen op scholen in Beijing om groei sector te stimuleren

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Kinderen op basis- en middelbare scholen in de Chinese hoofdstad Beijing krijgen vanaf het nieuwe schooljaar les over kunstmatige intelligentie (AI). Het onderwijsplan past in China's ambitie om een van de grote spelers te worden op het gebied van deze technologie.

Scholen in Beijing geven de AI-lessen minimaal acht uur per schooljaar. De scholen beslissen zelf of ze de lessen apart geven of integreren, bijvoorbeeld in vakken als informatica of natuurkunde. De Chinese onderwijsminister Huai Jinpeng zei eerder deze week dat de overheid nog dit jaar met plannen voor AI-onderwijs zal komen. Hij ziet in AI grote kansen voor het onderwijs.