Meer meldingen bij politie over seksuele misdrijven

DEN HAAG (ANP) - In de tweede helft van vorig jaar is vaker dan in voorgaande jaren in die periode melding gedaan van een seksueel misdrijf. Dat meldt de politie, uit de eigen jaarcijfers. "Het was zelfs drukker dan in 2022, het piekjaar na de onthullingen rond onder andere The Voice of Holland", zegt Caroline Monster, hoofd van het Landelijk Expertiseteam Seksuele misdrijven.

Vorig jaar registreerde de politie in totaal 14.802 meldingen van seksuele delicten. Dat waren er bijna 800 meer dan in 2023 (14.015). De eerste helft van vorig jaar echter kreeg de politie in verhouding minder meldingen dan normaal binnen. Maar vanaf juli 2024 is sprake van een "duidelijke stijging". In de maanden juli tot en met december 2024 was het meldingspercentage 16 procent hoger dan in diezelfde periode in 2023, laat de politie weten.

Of dat komt door de invoering op 1 juli 2024 van de Wet seksuele misdrijven is nog niet duidelijk. Niet langer de dwang staat daarin centraal, maar het ontbreken van de wil. Iemand is al strafbaar als diegene weet of behoort te weten dat de ander geen seks wil, maar de seks toch doorzet. Zo zijn een aantal gedragingen die eerst niet strafbaar waren dat sinds 1 juli 2024 wel. De stijging van het aantal meldingen kan ook komen door de (media-)aandacht voor de nieuwe wet, zoals een overheidscampagne, denkt Caroline Monster.

De politie kreeg vorig jaar 3288 meldingen van aanranding en 3391 meldingen van verkrachting; 298 meldingen over seksuele intimidatie in het openbaar en 131 meldingen van sexchatting.