De Mol vertelt hoe die hint met de stemvervormer in elkaar zit

De Mol van het 25ste seizoen van Wie is de Mol? is sinds gisteravond bekend. Wil je nog terugkijken, lees dan niet verder.

Op een heli-platform in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh stond presentator Rik van de Westelaken met alle kandidaten klaar voor de grote ontknoping. En die was eigenlijk niet zo spannend: Stijn de Vries was inderdaad de Mol. Mooi was wel dat van alle kandidaten alleen Roos Moggré het doorhad.

Voor de meeste kijkers was het echter wel duidelijk dat de creatieve fotograaf de opperbedrieger van het jubileumseizoen was. Niet in de laatste plaats door de hint met de stemvervormer. Rik van de Westelaken praatte aan het begin van iedere aflevering kort met de Mol. Een woord of een kort zinnetje van Stijn werd uitgezonden met een compleet vervormde stem. Molloten met verstand van audio wisten de vervorming terug te draaien en dan was duidelijk de stem van Stijn te horen.

Maar was dat wel echt zijn stem of leek het alleen maar zo? Volgens de Mol zelf was het een nepstem, door AI gegenereerd. Dit zei hij er gisteravond over: "Het is dus AI. Het is een gegenereerde stem." Stijn zelf noemt de gelijkenis wel opvallend. "Iemand heeft iets heel slim gepulld in de montage en toen dacht ik: ik snap het. Mijn ouders en zus zeiden ook: 'Ik hoor jou.' Dus toen dacht ik: oh nee, nu moet ik nog harder tegen ze liegen."