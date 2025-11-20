ECONOMIE
AI-pionier LeCun vertrekt bij Meta en plant nieuwe startup

Economie
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 3:56
MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Yann LeCun, hoofd kunstmatige intelligentie bij Meta, heeft zijn medewerkers verteld dat hij het socialemediabedrijf eind dit jaar verlaat en een nieuw bedrijf zal starten. LeCun wordt gezien als een pionier op het gebied van kunstmatige intelligentie.
LeCun werkt sinds 2013 bij Meta. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp is van plan om met LeCun samen te werken aan zijn startup, hoewel de details nog moeten worden afgerond, aldus een bron die bekend is met de plannen. In een memo aan zijn medewerkers zei LeCun dat Meta "partner zal zijn van het nieuwe bedrijf en toegang zal hebben tot de innovaties ervan".
LeCuns nieuwe bedrijf gaat zich richten op wat hij omschrijft als "advanced machine intelligence", een vorm van AI die wordt getraind op visuele en andere zintuiglijke informatie, waardoor de technologie voorspellingen kan doen over de fysieke wereld.
