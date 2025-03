Man (70) krijgt zeven jaar cel voor drie explosies in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft een 70-jarige man veroordeeld tot zeven jaar cel voor het veroorzaken van drie explosies vorig jaar in het centrum van Den Haag. Die vonden plaats op 10, 12 en 13 juni bij twee slijterijen en een woonhuis aan het Spui. Ook moet de man de slachtoffers een schadevergoeding van ruim 70.000 euro betalen.

Bij een van de ontploffingen lagen in het huis boven de winkel de bewoonster en haar 10-jarige kind te slapen. Bij een andere explosie lagen twee bewoners te slapen. Zij bleven ongedeerd, dankzij hulpverleners.

De explosies veroorzaakten grote schade. De rechtbank vermoedt dat ze te maken hadden met een ruzie in het criminele circuit. Zij rekent het de man zwaar aan dat hij de aanslagen uitvoerde om er geld aan te verdienen.

In de woning van de man zijn schoenen gevonden die leken op die van de dader. Ook heeft de man bekend dat hij te zien is op beelden van de ontploffingen op 10 en 13 juni. De man ontkent echter dat hij achter de explosie op de 12e zit, maar de rechtbank komt op basis van telefoongegevens tot de conclusie dat hij hier ook schuldig aan is.

Omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is en deskundigen de kans op herhaling matig hoog tot hoog achten, legde de rechtbank ook een maatregel op waarmee toezicht kan worden gehouden als de man vrijkomt.