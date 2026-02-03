AI-techbedrijf Palantir stijgt op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Palantir Technologies behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Het bedrijf, dat software ontwikkelt voor het analyseren en koppelen van grote hoeveelheden data, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook rekent Palantir op een sterke omzetgroei dit jaar dankzij de forse Amerikaanse defensie-uitgaven.

De AI-technologie van Palantir wordt niet alleen gebruikt door bedrijven, maar ook door militaire en veiligheidsdiensten, waaronder de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het aandeel werd ruim 10 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief na de koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex stond kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 49.490 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,1 procent op 6985 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 31.981 punten.