KNSB: vervoer schaatsers naar olympische baan duurt lang

MILAAN (ANP) - Het transport van de schaatsers van het olympisch dorp naar het Milano Speed Skating Stadium in het Ice Skating Park bij de Olympische Spelen in Milaan duurt lang. De route van de plek waar de olympische atleten verblijven naar de Fiera Milano in het westen van de stad duurt al snel een uur, zegt Remy de Wit, de technisch directeur van de schaatsbond KNSB.

"Er zijn geen 'olympic lanes', rijbanen die alleen bestemd zijn voor olympisch vervoer", aldus De Wit. "De bus naar de ijshal deed er 55 minuten over. Ik denk dat sporters en begeleiding rekening moeten houden met een uur reistijd. En ook van het dorp naar shorttrack is minimaal 40 minuten."

Voor de rest zegt De Wit dat er niets te klagen valt, al moet het olympische gevoel er nog een beetje inkomen. "Ik vind het stadion wel echt mooi aan de binnenkant. Ik denk als het vol zit, het hier spookt. Het publiek zit best wel dicht op het ijs en het is laag. Als er dan een oranje legioen zit, maakt dat wel indruk. Bij het shorttrack is het heel groot en heel steil omhoog. Als het daar vol zit, spookt het ook."