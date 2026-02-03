Jetten erkent: ingeboekte korting op EU-afdracht niet realistisch

DEN HAAG (ANP) - Het is "niet realistisch" dat Nederland de door het demissionaire kabinet beloofde korting op de afdracht aan de Europese Unie nog krijgt. Dat erkent D66-leider Rob Jetten in het Kamerdebat over het vorige week gesloten coalitieakkoord. In de financiële bijlage bij dat akkoord is deze structurele bezuiniging van 1,6 miljard euro nog niet teruggedraaid.

Volt-leider Laurens Dassen vroeg Jetten daarover om opheldering. Hij vreest dat de afspraken tussen de partijen in de nieuwe minderheidscoalitie nog altijd rusten op "financieel drijfzand". Jetten antwoordde dat het nog te vroeg is om een nieuwe inschatting te maken van de toekomstige contributie aan de EU, omdat daar nog druk over wordt onderhandeld in Brussel.

De Europese Commissie en de lidstaten hopen volgend jaar een akkoord te sluiten over de meerjarenbegroting voor de periode 2028-2034, en over de onderlinge verdeling van de kosten. Zodra daar duidelijkheid over is, "dan zullen we die rekening netjes met elkaar oppakken", beloofde Jetten.