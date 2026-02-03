ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jetten erkent: ingeboekte korting op EU-afdracht niet realistisch

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 februari 2026 om 15:39
anp030226148 1
DEN HAAG (ANP) - Het is "niet realistisch" dat Nederland de door het demissionaire kabinet beloofde korting op de afdracht aan de Europese Unie nog krijgt. Dat erkent D66-leider Rob Jetten in het Kamerdebat over het vorige week gesloten coalitieakkoord. In de financiële bijlage bij dat akkoord is deze structurele bezuiniging van 1,6 miljard euro nog niet teruggedraaid.
Volt-leider Laurens Dassen vroeg Jetten daarover om opheldering. Hij vreest dat de afspraken tussen de partijen in de nieuwe minderheidscoalitie nog altijd rusten op "financieel drijfzand". Jetten antwoordde dat het nog te vroeg is om een nieuwe inschatting te maken van de toekomstige contributie aan de EU, omdat daar nog druk over wordt onderhandeld in Brussel.
De Europese Commissie en de lidstaten hopen volgend jaar een akkoord te sluiten over de meerjarenbegroting voor de periode 2028-2034, en over de onderlinge verdeling van de kosten. Zodra daar duidelijkheid over is, "dan zullen we die rekening netjes met elkaar oppakken", beloofde Jetten.
loading

POPULAIR NIEUWS

4eb7a935-cd2f-464a-808a-fa58b8e7ba2a_w1080_h608_s

De nucleaire dreiging na de val van Teheran

_412dae49-f047-42dd-9cbc-2effa49a97c1

Schokkende documenten onthullen: Epstein verwekte kind bij tienermeisje

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 08.35.09

De Noorse koninklijke familie ligt in puin

ANP-548321066

Vrijheidsbijdrage: je kunt wel raden welke inkomens de grootste prijs voor onze veiligheid betalen

277454483_m

De miljardairs van de wereld per land

Scherm­afbeelding 2026-02-03 om 07.51.40

Zelensky wil praten over land: wint Poetin nu aan de onderhandelingstafel wat hij verloor aan het front?

Loading