AI wordt steeds belangrijkere groeimotor voor Google-moeder

MOUNTAIN VIEW (ANP) - Google-moeder Alphabet zag in het eerste kwartaal de omzet en winst stijgen. Vooral via de cloud- en platformdiensten van Google Cloud kwam er meer geld binnen, dankzij de toepassingen van AI en de achterliggende rekenkracht die het bedrijf klanten aanbiedt.

Volgens topman Sundar Pichai is de groei het resultaat van de AI-investeringen die het bedrijf heeft gedaan. Alphabet kondigde eerder aan fors meer te investeren in AI-toepassingen en verwachtte tussen de 175 miljard en 185 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen te doen. Pichai is opgetogen over de gevolgen van die investeringen in AI die het bedrijf doet en de "waarde levert voor gebruikers, klanten en bedrijven".

De omzet van Alphabet bedroeg in het eerste kwartaal 109,9 miljard dollar. Dat is 22 procent meer dan een jaar eerder. Het is het elfde kwartaal op rij dat de omzet met dubbele cijfers groeit, stelt het bedrijf. Google Cloud genereerde 63 procent meer omzet en kwam uit op 20 miljard dollar. De nettowinst steeg met 81 procent tot 62,6 miljard dollar.