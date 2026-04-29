Burgemeester Gorinchem: Turkse gemeenschap kreeg veel te verduren

GORINCHEM (ANP) - Turkse Nederlanders in Gorinchem hebben veel te verduren gekregen na de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand. Dat zegt burgemeester Reinie Melissant na het sluiten van de stemlokalen. De Zuid-Hollandse gemeente hield woensdag een nieuwe verkiezing, omdat er bij de vorige stembusgang mogelijk stemmen zijn geronseld.

Melissant bezocht afgelopen vrijdag de Turkse moskee Süleyman Çelebi in haar stad. "De Turkse gemeenschap heeft het in een aantal media behoorlijk te verduren gekregen. De Turkse gemeenschap is behoorlijk aangesproken op het mogelijke ronselen van stemmen. Dat doet wat in zo'n gemeenschap en ik heb als burgemeester ook een rol als burgermoeder", aldus Melissant. Ze zegt dat ze is gaan praten "en ik heb gevraagd: hoe gaat het met jullie, hoe ervaren jullie deze omstandigheden?" De moskeegangers zeiden volgens haar "het best heel pittig te vinden omdat men landelijk nieuws is".

Melissant gaf ook aan dat ze niets weet over de stand van het onderzoek naar het mogelijke ronselen.