Nog sterke rooklucht in Nunspeet

NUNSPEET (ANP) - In Nunspeet hangt woensdagavond nog een sterke rooklucht, meldt een ANP-verslaggever. Door de windrichting werd de rook van de grote natuurbrand op het militaire oefenterrein bij 't Harde in de richting van de Gelderse buurplaats gedreven.

Nunspeet had zich voorbereid op eventuele evacuaties van bewoners als dat nodig zou zijn. De veiligheidsregio liet eerder op de avond al weten dat de brand naar verwachting niet verder uitbreidt, maar dat het vuur nog niet helemaal onder controle is. Burgemeester Céline Blom zei in Nieuwsuur dat evacueren vooralsnog niet nodig is, maar "vuur is grillig, het blijft echt wel spannend". De brandweer gaat nog de hele nacht door met blussen, zo is de verwachting. Blom zegt dat ook donderdag nog "een spannende dag" is, vanwege de wind en de droogte. "We zijn er echt niet zeker van dat we het zo stabiel houden als het op dit moment is."

Meerdere veiligheidsregio's waarschuwden woensdag voor de rook. Zaanstreek-Waterland meldt dat de rookoverlast na middernacht kan toenemen.