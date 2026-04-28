AI-zorgen drukken Wall Street, tech- en chipaandelen dalen

NEW YORK (ANP) - De beursgraadmeters op Wall Street lieten dinsdag bij de opening een gemengd beeld zien, na de recordstanden vorige week. De stemming werd gedrukt door een teleurstellend bericht over AI-bedrijf OpenAI.

Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft OpenAI zijn eigen doelstellingen voor nieuwe gebruikers en omzet niet gehaald. Dit roept de vraag op of het bedrijf achter chatbot ChatGPT zijn enorme investeringen in AI wel kan blijven bekostigen.

Softwareconcern Oracle, een grote partner van OpenAI, zakte 3,6 procent. Grote AI-chipbedrijven als Nvidia en Advanced Micro Devices (AMD) verloren 2,3 en ruim 3 procent.

De S&P 500-index verloor 0,4 procent op 7147 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,8 procent tot 24.691 punten, terwijl de Dow-Jonesindex 0,3 procent in de plus stond op 49.310 punten.