NS waarschuwt voor vieze treinen door Koningsdag

UTRECHT (ANP) - De vele feestvierders die met de trein reisden tijdens Koningsdag hebben weer een boel viezigheid achtergelaten. De NS heeft zeven treinstellen uit de dienstregeling gehaald omdat ze te smerig waren om ingezet te worden. "Reizigers kunnen de komende dagen nog hinder ondervinden", meldt het vervoersbedrijf.

"Nederland heeft gisteren weer uitbundig Koningsdag gevierd. Helaas heeft dat geleid tot veel viezigheid in de treinen", staat in een verklaring. Het is nog niet gelukt om alle treinen schoon te maken. Zo lag er naast afval als blikjes en voedselverpakkingen ook veel braaksel, aldus de NS.

Het meeste is in de nacht van maandag op dinsdag schoongemaakt. Ook de komende nachten zijn er extra schoonmakers - zo'n honderd bovenop de normale bezetting - actief om bijvoorbeeld plakkende vloeren te reinigen.

NS vraagt reizigers om begrip als zij in een trein zitten die nog niet volledig is schoongemaakt en vraagt feestvierders: "Ruim voortaan je eigen troep op".