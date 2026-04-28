Schiphol en KLM nemen extra maatregelen na problemen winterweer

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 16:05
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol en KLM nemen extra maatregelen om beter voorbereid te zijn op sneeuw en vorst. Dat is een van de uitkomsten van een evaluatie na de grote verstoringen begin dit jaar op de luchthaven, die het gevolg waren van het winterse weer.
Door het weer werden in de eerste dagen van januari honderden vluchten geannuleerd, waardoor zo'n 300.000 passagiers werden geraakt. Uit de evaluatie, uitgevoerd door adviesbureau Oliver Wyman, blijkt dat "de impact op reizigers en medewerkers groter werd door een samenloop van uitzonderlijke weersomstandigheden, een verstoorde operatie en het moment waarop aanvullende maatregelen zijn ingezet".
Schiphol en KLM gaan werken aan een gezamenlijke wintervoorbereiding en betere ondersteuning en communicatie voor reizigers. Ook onderzoeken de luchthaven en vliegtuigmaatschappij of het verstandig is om te investeren in extra de-icingfaciliteiten en worden er gesprekken gevoerd om de beschikbare de-icingcapaciteit beter te benutten.
