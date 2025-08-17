Air Canada schort plannen voor hervatting vluchten op

MONTREAL (ANP/AFP) - Air Canada heeft zijn plan voor de hervatting van vluchten opgeschort, meldt de luchtvaartmaatschappij. Aanleiding voor het besluit is dat de Canadese vakbond voor overheidspersoneel zijn leden had opgedragen niet te luisteren naar de instructies van de Canadese overheid om de staking te beëindigen en weer aan het werk te gaan.

Dit weekend gingen stewards en stewardessen van Air Canada in staking vanwege een loongeschil, waardoor de Canadese maatschappij veel vluchten moest annuleren.

De luchtvaartmaatschappij heeft aangegeven de vluchten vanaf maandagavond te hervatten.