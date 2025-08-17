Enkele advocaten willen Ridouan Taghi wel verdedigen

AMSTERDAM (ANP) - Bij het landelijk dekenberaad hebben zich "enkele strafrechtadvocaten" gemeld die de verdediging van topcrimineel Ridouan Taghi op zich willen nemen. Dat bevestigt een woordvoerder van de toezichthouder na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Het landelijk dekenberaad deed vorige week een oproep aan alle strafrechtadvocaten om zich te melden als ze bereid zijn Taghi te verdedigen. Hij is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en het lukt hem zelf niet meer om een raadsman of -vrouw te vinden.

Drie advocaten die hem eerder bijstonden, werden gearresteerd voor het doorspelen van informatie aan de criminele organisatie achter Taghi. Onder hen zijn Inez Weski en Vito Shukrula.

Volgende zitting

Hoeveel raadslieden zich hebben gemeld bij het dekenberaad wil de woordvoerder niet zeggen. Gegadigden kunnen zich nog tot eind deze maand opwerpen. Begin september worden de aanmeldingen beoordeeld. Uiteindelijk is het aan Taghi om te beslissen met wie hij in zee wil.

De volgende zitting in het Marengo-proces staat voor 2 september op de rol.