ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Enkele advocaten willen Ridouan Taghi wel verdedigen

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 20:10
anp170825104 1
AMSTERDAM (ANP) - Bij het landelijk dekenberaad hebben zich "enkele strafrechtadvocaten" gemeld die de verdediging van topcrimineel Ridouan Taghi op zich willen nemen. Dat bevestigt een woordvoerder van de toezichthouder na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.
Het landelijk dekenberaad deed vorige week een oproep aan alle strafrechtadvocaten om zich te melden als ze bereid zijn Taghi te verdedigen. Hij is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en het lukt hem zelf niet meer om een raadsman of -vrouw te vinden.
Drie advocaten die hem eerder bijstonden, werden gearresteerd voor het doorspelen van informatie aan de criminele organisatie achter Taghi. Onder hen zijn Inez Weski en Vito Shukrula.
Volgende zitting
Hoeveel raadslieden zich hebben gemeld bij het dekenberaad wil de woordvoerder niet zeggen. Gegadigden kunnen zich nog tot eind deze maand opwerpen. Begin september worden de aanmeldingen beoordeeld. Uiteindelijk is het aan Taghi om te beslissen met wie hij in zee wil.
De volgende zitting in het Marengo-proces staat voor 2 september op de rol.
Vorig artikel

Air Canada schort plannen voor hervatting vluchten op

Volgend artikel

Tientallen tips bij de politie over ernstig zedenmisdrijf Zeist

POPULAIR NIEUWS

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

ANP-532996072

Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

ANP-533474339

Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden) in Kürten vlucht na crash

ANP-523163965

Ondanks superslimme AI hebben robots nog altijd één groot probleem

shutterstock_2447537873

Meer seks leidt niet tot meer geluk in een relatie, in tegendeel

241888545_l

Waar in Europa is de belastingdruk het hoogst? En waar het laagst?