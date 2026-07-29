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Airbus boekt hogere winst door meer afgeleverde vliegtuigen

Economie
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 18:48
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TOULOUSE (ANP) - Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar een flink hogere winst behaald, vooral door de levering van meer verkeersvliegtuigen aan klanten. Daarnaast handhaafde de Europese vliegtuigbouwer zijn doelstelling voor de levering van het recordaantal van ongeveer 870 toestellen in heel dit jaar.
Volgens Airbus steeg de nettowinst met 47 procent tot ruim 2,2 miljard euro in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De totale omzet kwam uit op meer dan 33 miljard euro, een toename van 12 procent. In totaal werden in de eerste zes maanden 351 commerciële vliegtuigen aan afnemers geleverd. Dat waren er 306 een jaar eerder. Het merendeel van de leveringen betreft toestellen uit de A320-familie. Dat is het bestverkopende toestel van Airbus.
De vaste orders voor nieuwe vliegtuigen bedroegen 821 stuks. Dat is ruim een verdubbeling op jaarbasis. Het orderboek groeide naar 9222 verkeersvliegtuigen, tegen 8574 een jaar geleden.
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