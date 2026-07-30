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Air France-KLM schrapt in najaar vluchten om dure brandstof

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 8:55
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PARIJS (ANP) - Air France-KLM gaat in de laatste maanden van dit jaar op grotere schaal vluchten schrappen door de hoge brandstofkosten. Vooral het aantal vluchten op de korte en middellange afstand gaat omlaag, maakte het concern bekend bij de resultaten over het afgelopen kwartaal. Volgens KLM komt dit vooral voor rekening van Air France.
De Nederlandse maatschappij schrapt in de rustigere maanden oktober, november en december op routes die iedere dag vaker worden gevlogen, maar zegt dat dit vaker gebeurt. De capaciteit blijft hoger dan vorig jaar.
Air France en KLM verwachten samen nu een 1 procent lagere capaciteit van korte en middellangeafstandsvluchten dan vorig jaar. Eerst ging het concern ervan uit dat dit stabiel zou zijn. Vooral binnen Europa kunnen de prijzen niet altijd genoeg omhoog om de duurdere kerosine terug te verdienen.
KLM schrapte dit voorjaar al een beperkt aantal vluchten om de dure kerosine. Het moederbedrijf geeft later op donderdag een schatting van het aantal vluchten waar het in het najaar om gaat.
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