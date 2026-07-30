Rintel ziet effect kostenbesparingen KLM, maar nog onvoldoende

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM is ondanks de toegenomen winst nog niet tevreden. Topvrouw Marjan Rintel ziet dat de kostenbesparingen werken en wil hiermee door. Zo blijft de vacaturestop intact. Ook sluit ze nieuwe maatregelen niet uit, al worden die een voor een bekendgemaakt.

KLM boekte afgelopen kwartaal een operationele winst, dus de winst voor rentebetalingen en belastingen, van 176 miljoen euro. Dat was 3 miljoen meer dan een jaar eerder. "Onze resultaten verbeteren en dat is het belangrijkste, zeker gezien ons veranderingsproces. We zien het effect van de maatregelen, maar het is nog niet goed genoeg", zei Rintel in gesprek met het ANP.

De topvrouw heeft eerder gezegd de komende jaren naar een winstmarge van 8 procent toe te willen. Die was afgelopen kwartaal 4,5 procent. "Dit is te laag, maar we hebben deze wel behaald in een onzekere wereld. De brandstofprijzen zijn zeer volatiel en de concurrentie behoorlijk. We blijven investeren en gaan door met ons kostenbesparingsprogramma."