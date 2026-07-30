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Droogtecrisis dreigt: landelijk overleg over lage waterstanden

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
donderdag, 30 juli 2026 om 8:48
ANP-563934935
Sluizen worden minder vaak gebruikt, vaarroutes worden beperkt, slootwater mag niet worden opgepompt. In het hele land zijn gevolgen voelbaar van de droogte. Donderdag is er speciaal overleg in Den Haag, meldt het AD.
De effecten van het tekort aan neerslag en lage waterstanden worden met de dag voelbaarder. Deze donderdag is er opnieuw overleg tussen de ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat over de droogte.
Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil niet vooruitlopen op de vervolgstappen. Wel kunnen regio's besluiten om vaarroutes verder te beperken.
Ook kan het nodig zijn om eenrichtingsverkeer in te stellen in rivieren, zodat schepen niet vastlopen bij het passeren. Eerder werd al besloten om een belangrijke sluis naar het Twentekanaal te sluiten, ook gaat de haven van Deventer dicht vanaf zaterdag.
Bron: AD

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