Air France-KLM vreest miljarden extra aan brandstofkosten

PARIJS (ANP) - Air France-KLM verwacht 2,4 miljard dollar meer kwijt te zijn aan brandstof dan vorig jaar, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Tegelijkertijd wist het luchtvaartconcern in het eerste kwartaal zijn resultaat te verbeteren. De grote klap van de duurdere kerosine moet nog komen, waarschuwt de Frans-Nederlandse combinatie.

De totale brandstofkosten lopen in 2026 naar verwachting op tot 9,3 miljard dollar. Doordat de hogere energieprijzen met vertraging doorwerken in de kerosineprijzen, merkte Air France-KLM in het eerste kwartaal nog weinig van de ontwrichting die de sluiting van de Straat van Hormuz veroorzaakte op de energiemarkten.

Met zogeheten hedgecontracten heeft Air France-KLM het risico op stijgende brandstofprijzen dit jaar bovendien voor tweederde van zijn kerosineverbruik afgedekt. Maar in april, mei en juni vreest het bedrijf al 1,1 miljard dollar aan extra kosten voor kerosine.

Vacaturestop

"Hoewel de prijsstijgingen voor brandstof nog niet terug zijn te zien in de vandaag gepresenteerde resultaten, drukken ze waarschijnlijk op de komende kwartalen", zei topman Ben Smith. Hij verwees ook naar extra kostenbesparingen die Air France-KLM doorvoerde als reactie op de gestegen kerosineprijzen. Daarbij ging het onder andere om een vacaturestop en bezuinigingen op dienstreizen en consultants.

In de eerste drie maanden van het jaar wist Air France-KLM zijn operationele resultaat, dus de winst voor rentebetalingen en belastingen, te verbeteren tot een min van 27 miljoen euro. Een jaar eerder leed het bedrijf nog een operationeel verlies van 328 miljoen euro.

Reisgedrag

Air France en KLM profiteerden door de oorlog namelijk ook van hogere ticketprijzen. In de hele sector vielen duizenden vluchten uit toen Golfstaten hun luchtruim sloten. Dat zorgde voor extra vraag naar tickets voor vluchten die wel doorgingen. Vooral vluchten van en naar Azië werden een stuk duurder, doordat grote luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten nog amper op die routes konden vliegen. Air France en KLM besloten daar juist vaker naartoe te vliegen.

Air France-KLM is ondanks die meevallers somberder geworden over dit jaar. Het concern verwacht dit jaar 2 tot 4 procent meer te vliegen dan vorig jaar. Eerder rekende het bedrijf nog op 3 tot 5 procent groei van de capaciteit. Toch heeft de oorlog vooralsnog nog weinig impact op het reisgedrag. Het aantal vroegboekingen voor Air France, KLM en budgetdochter Transavia verschilde in april nauwelijks van vorig jaar.