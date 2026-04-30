Greenpeace dreigt met rechtszaak tegen vleesverwerker JBS

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 8:00
AMSTERDAM (ANP) - Greenpeace dreigt met een rechtszaak in Nederland tegen JBS, het grootste vleesverwerkingsbedrijf ter wereld. De organisatie wil uitbreidingsplannen in Nigeria blokkeren.
JBS gaat 2,5 miljard dollar investeren in nieuwe slachthuizen in Nigeria en daar een hele infrastructuur omheen bouwen. Greenpeace vreest dat die uitbreiding milieuschade veroorzaakt en mensenrechten aantast.
De mogelijke rechtszaak wordt in Nederland gevoerd, omdat JBS sinds mei 2025 op papier een Nederlands bedrijf is. Het komt oorspronkelijk uit Brazilië en is via dochterondernemingen onder meer ook eigenaar van De Vegetarische Slager en Vivera, bekende merken van vleesvervangers.
De milieuorganisatie verwijt JBS dat er geen duidelijke informatie is over de plannen en de mogelijke schade voor mens en natuur. Om deze informatie te verkrijgen, is er een brief naar JBS gestuurd door Greenpeace. Mocht het bedrijf niet op het verzoek ingaan, dan zal de organisatie dit via de rechter alsnog proberen af te dwingen.
