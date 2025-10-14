Air France schort vluchten naar Madagaskar langer op

PARIJS (ANP) - Air France schort zijn vluchten naar Madagaskar op tot zeker vrijdag vanwege de onrust in het land. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij laten weten aan persbureau AFP. Air France maakte eerder bekend tot dinsdag niet naar de Malagassische hoofdstad Antananarivo te vliegen.

"Het hervatten van de vluchten blijft afhankelijk van een dagelijkse beoordeling van de situatie ter plaatse", aldus Air France.

De afgelopen weken zijn er aanhoudende demonstraties tegen de regering. Die begonnen uit onvrede over de energie- en watervoorziening in het land, maar escaleerden toen dit weekend ook legereenheden zich bij de demonstranten voegden. Dinsdagochtend volgde de politie van Madagaskar hun voorbeeld.