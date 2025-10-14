Israël identificeert dode gijzelaars, onder wie Nepalese Joshi

TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht heeft de lichamen geïdentificeerd van de vier doden die Hamas heeft overgedragen. Een van hen is de 22-jarige Nepalese student en boerenknecht Bipin Joshi, van wie nog lange tijd werd gehoopt dat hij in leven was.

De krijgsmacht meldt verder dat het lichaam van de 26-jarige Israëliër Guy Iluz is geïdentificeerd. De namen van de twee andere gijzelaars zijn op verzoek van de familie niet bekendgemaakt.

Onder de 48 laatste gijzelaars waren, naast Israëliërs, vier buitenlanders. Van een Tanzaniaan en twee Thai was al vastgesteld dat zij dood zijn. Alleen het lot van Joshi was nog onduidelijk.

De laatste twintig levende gijzelaars werden maandag door Hamas vrijgelaten. Van de doden zijn nog niet alle resten teruggebracht.