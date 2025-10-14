ECONOMIE
Partijen willen meer macht voor minister bij aanpak regeldruk

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 12:05
anp141025088 1
DEN HAAG (ANP) - De minister van Economische Zaken moet in het volgende kabinet een sterkere rol krijgen, met name bij de aanpak van de regeldruk voor bedrijven. Daarvoor pleitten meerdere partijen tijdens het ondernemersdebat bij BNR.
Veel partijen zeggen dat zij ondernemers willen verlossen van onnodig knellende regels. Maar in de politieke praktijk komt daar vaak weinig van terecht, aldus CDA'er Inge van Dijk en D66'er Hans Vijlbrief.
"Geef de minister van Economische Zaken de volmacht om daar echt wat aan te doen", stelde Vijlbrief voor. Wat hem betreft, krijgt die bewindspersoon op het gebied van regels "dezelfde macht die de minister van Financiën heeft over het geld".
'Meer bevoegdheden'
GroenLinks-PvdA'er Jesse Klaver viel hem bij. Ook hij vindt dat er "meer bevoegdheden" naar de minister van Economische Zaken moeten gaan. Daarnaast pleitte hij voor een gespecialiseerde staatssecretaris op dat departement om de problemen met het overvolle stroomnet op te lossen. Dat zou topprioriteit moeten hebben, vindt hij.
Ook VVD'er Claire Martens-America vindt dat nu te veel ministeries meepraten over zaken waar ondernemers last van zeggen te hebben, van belastingen tot regeldruk. "Wat ons betreft, gaat de regie naar één minister toe, zodat we het echt gaan oplossen", zei zij.
