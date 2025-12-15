ECONOMIE
Airbnb krijgt Spaanse boete van 64 miljoen voor illegale woningen

Economie
maandag, 15 december 2025 om 11:38
MADRID (ANP/AFP) - Airbnb heeft een boete van ruim 64 miljoen euro gekregen van de Spaanse regering. Op het verhuurplatform zouden verboden huurwoningen hebben gestaan.
Het Spaanse ministerie voor Consumentenzaken meldt maandag dat 65.122 advertenties op Airbnb niet voldeden aan de regels. Zo zouden woningen zijn aangeboden zonder vergunning of kwam het vergunningsnummer niet overeen met de gegevens in registers.
Het ministerie zegt dat de boete definitief is en dat Airbnb de "illegale inhoud" moet verwijderen. Volgens Spanje staat de geldstraf gelijk aan zes keer de winst die Airbnb met de woningen maakte tussen de waarschuwing en het verwijderen ervan.
In juni droeg Spanje concurrent Booking.com al op ruim 4000 illegale advertenties offline te halen. Het land kampt met een huizencrisis en veel Spanjaarden hebben kritiek op platforms als Airbnb. Inwoners van populaire toeristische bestemmingen als Barcelona geven kortetermijnverhuur de schuld van de woningcrisis en het veranderen van hun buurten.
