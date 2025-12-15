Raad van State kritisch op wetsvoorstel tegen etnisch profileren

DEN HAAG (ANP) - De Raad van State ziet weinig in een voorstel vanuit de Tweede Kamer om etnisch profileren te verbieden. Discriminatie is al verboden, en dit door D66 en NSC ingebrachte initiatiefwetsvoorstel maakt de regels er niet beter of duidelijker op, schrijft de belangrijkste raadgever van kabinet en Kamer op het gebied van wetgeving in een advies.

D66-Kamerlid Mpanzu Bamenga en voormalig NSC-parlementariër Willem Koops willen in de wet vastleggen dat geen enkele overheidsinstantie ras, huidskleur of afkomst mag laten meewegen bij het selecteren van mensen voor controle. Bamenga vocht al eens succesvol een rechtszaak uit met de marechaussee, nadat hij op een luchthaven om zijn huidskleur uit de rij was geplukt.

De Raad van State ziet ook dat etnisch profileren, ondanks het verbod op discriminatie, "helaas" voorkomt en vindt het "begrijpelijk" dat de initiatiefnemers daar iets aan willen doen. Maar in de toelichting laten zij onvoldoende zien dat hun wetsvoorstel toegevoegde waarde heeft, aldus de raad.