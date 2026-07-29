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Nabestaanden ontzet over rijgedrag verdachte ongeval Vogelwaarde

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 18:47
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AXEL (ANP) - De ouders en andere nabestaanden van de slachtoffers van het ernstige verkeersongeval in Vogelwaarde hebben "vol afschuw" kennisgenomen van het "asociale en roekeloze rijgedrag van de verdachte en de gigantische reeks grove verkeersovertredingen die hij op zo'n jonge leeftijd heeft begaan." Dat laat Namens de Familie weten.
De nabestaanden reageren op de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die besliste dinsdag dat de voorlopige hechtenis van de verdachte met zestig dagen wordt verlengd.
"Voor ons als ouders en nabestaanden heeft dit niks meer met een ongeval te maken. Dit was een actie van iemand die speelt met levens. En waarvan onze lieve kinderen en echtgenote/moeder de onnodige slachtoffers zijn geworden. Het idee dat dit drama mogelijk voorkomen had kunnen worden als deze bestuurder wél zijn verantwoordelijkheid had genomen, maakt het verdriet alleen maar groter."
Drie kinderen en een volwassene kwamen bij het incident om het leven en meerdere kinderen raakten gewond.
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