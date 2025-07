VN-rapporteur martelingen waarschuwt voor honger in Gaza

GENÈVE (ANP) - De speciale rapporteur voor marteling van de Verenigde Naties maakt zich grote zorgen over de honger in Gaza. Er moet zo snel mogelijk hulp worden toegelaten tot het gebied, want de huidige situatie is onnodig en onmenselijk, zegt Alice Jill Edwards in een verklaring.

"Mensen onthouden van voedsel, water en waardigheid is in deze oorlog een terugkerende schending geweest en moet stoppen. Het gevaar op een volledige hongersnood moet afgewend worden", aldus Edwards. Ze benadrukt dat de strijdende partijen verplicht zijn om ervoor te zorgen dat mensen genoeg hulp krijgen.

Israël houdt de levering van veel hulpgoederen tegen, maar doet dat naar eigen zeggen om te voorkomen dat Hamas de spullen meeneemt. Dat mag volgens de rapporteur allebei niet.

"De psychische gevolgen van het niet kunnen beschikken over voedsel en water is inherent wreed", aldus Edwards. Ze heeft ook nadrukkelijk kritiek op de gemilitariseerde voedselhulp, die in Gaza in handen is van de omstreden organisatie GHF.