Airbus opent tweede assemblagelijn in China

BEIJING/PARIJS (ANP/RTR) - Airbus heeft bekendgemaakt dat het een tweede assemblagelijn in China opent. Daarmee vergroot de Europese vliegtuigbouwer de productiecapaciteit voor zijn A320-vliegtuigen.

De tiende eindassemblagelijn van Airbus wereldwijd komt in de havenstad Tianjin nabij Beijing te staan en is naar verwachting begin 2026 volledig operationeel. Ongeveer gelijktijdig opent Airbus ook een tweede eindassemblagelijn in Mobile, in de Amerikaanse staat Alabama.

In juni meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden dat Chinese vliegmaatschappijen overwegen een bestelling te plaatsen voor honderden vliegtuigen van Airbus. De bestelling is nog niet bevestigd. Maar mocht de order doorgaan, dan kiest China duidelijk voor toestellen van Europese makelij.

Leveringen van de Amerikaanse concurrent Boeing aan Chinese vliegmaatschappijen liggen politiek gevoelig door de handelsoorlog tussen de VS en China. Boeing maakt alleen vliegtuigen in de VS.