Leger Israël identificeert lichamen twee overgedragen gijzelaars

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 7:54
JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft de stoffelijke overschotten geïdentificeerd van twee gijzelaars die Hamas dinsdag heeft overgedragen. Het gaat volgens het leger om een 85-jarige man die uit kibboets Nir Oz werd ontvoerd en een 38-jarige man die werd gedood tijdens een gevecht om Nir Oz te verdedigen, waarna zijn levenloze lichaam zou zijn meegenomen.
De overdracht van de lichamen vond plaats in het kader van het op initiatief van de Amerikaanse president Donald Trump overeengekomen staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. De Palestijnse beweging moet volgens dat bestand nog dertien lichamen overdragen. Eerder liet Hamas al de nog levende gijzelaars vrij in ruil voor 1700 Palestijnse gevangenen die Israël zonder aanklacht of proces vasthield.
Israëlische troepen in de Gazastrook hebben zich deels teruggetrokken en bevinden zich nog altijd in het Palestijnse gebied.
