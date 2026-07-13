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AkzoNobel gaat niet in op miljardenbod Nippon Paint op verftak

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 8:37
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AMSTERDAM (ANP) - Het Japanse verfconcern Nippon Paint wil 7,5 miljard euro betalen voor een overname van de consumententak van AkzoNobel. Het Nederlandse bedrijf bevestigde maandag meerdere voorstellen te hebben gekregen, maar wil hier niet op ingaan. De onderneming achter merken als Flexa en Sikkens werkt al langer aan een fusie met het Amerikaanse Axalta en kiest ervoor daarmee door te gaan.
Eerder dit jaar deed Nippon Paint samen met branchegenoot Sherwin-Williams al een poging om AkzoNobel in zijn geheel in te lijven. Ook toen kregen de Japanners een nee te horen. AkzoNobel stelde destijds ook al dat de fusie met Axalta, die in november vorig jaar werd aangekondigd, de voorkeur verdiende.
De onderneming wil ook van het nieuwe voorstel voor alleen de divisie Decorative Paints niets weten. Het bestuur en de commissarissen stellen "unaniem" achter de fusie met Axalta te blijven staan. Volgens AkzoNobel komt het Japanse miljardenbod bovendien neer op een "aanzienlijke onderwaardering" van het bedrijfsonderdeel.
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