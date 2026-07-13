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Nog steeds geen akkoord over 21e EU-sanctiepakket tegen Rusland

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 8:34
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BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben nog steeds geen overeenstemming over het 21e EU-sanctiepakket tegen Rusland. De ambassadeurs van de lidstaten hebben daar de afgelopen week, inclusief zondag, zonder resultaat over vergaderd. Maandag wordt er tijdens de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel verder over gesproken, maar er wordt geen overeenkomst verwacht.
EU-buitenlandchef Kaja Kallas hoopt wel tot een akkoord te komen over uitbreiding van de sanctielijst met 250 mensen en/of bedrijven en organisaties die een rol spelen in de Russische oorlog tegen Oekraïne, zei ze bij aankomst in Brussel.
"Dit is het grootste aantal vermeldingen tot nu toe", zei Kallas. "Het is ook een reactie op de recente aanvallen van Rusland op Oekraïense burgers."
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