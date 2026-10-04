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AkzoNobel verkoopt verfactiviteiten in Azië voor 1,2 miljard euro

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - AkzoNobel verkoopt zijn activiteiten op het gebied van decoratieve verf in Zuidoost-Azië en Australië aan het Japanse Nippon Paint. Met de transactie is een bedrag van ongeveer 1,35 miljard dollar (1,2 miljard euro) gemoeid, meldt het concern.
De verkoop betreft activiteiten in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, Singapore, Papoea-Nieuw-Guinea en Australië. Na belastingen en betalingen aan minderheidsaandeelhouders verwacht AkzoNobel ongeveer 900 miljoen euro aan de verkoop over te houden.
AkzoNobel verkocht eerder al zijn decoratieve-verfactiviteiten in India en Pakistan. De meeste transacties worden naar verwachting halverwege 2027 afgerond, mits toezichthouders goedkeuring geven. De verkoop van de Indonesische activiteiten moet eind 2026 zijn afgerond. AkzoNobel zegt zich nu verder te richten op de geplande fusie met het Amerikaanse Axalta.
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