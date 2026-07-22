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AkzoNobel ziet winstgevendheid aantrekken in tweede kwartaal

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 7:54
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AMSTERDAM (ANP) - Verfconcern AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van 2026 de winstgevendheid opnieuw zien aantrekken. Het bedrijf achter verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens profiteerde daarbij naar eigen zeggen van prijsaanpassingen en kostenverlagingen, waardoor de winstmarge voor het vijfde kwartaal op rij verbeterde.
Volgens topman Greg Poux-Guillaume heeft AkzoNobel "opnieuw een sterk kwartaal achter de rug", met een stijging van de omzet op eigen kracht en een stijging van de bedrijfswinst. "Dit bewijst dat ons plan waarde oplevert, ongeacht de marktomstandigheden. Robuuste prijzen en een onophoudelijke focus op kostenefficiëntie blijven onze prestaties ondersteunen", aldus de topman.
Ook blijft AkzoNobel volgens de topman op koers om de doelstellingen voor het hele jaar te behalen. De geplande fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta verloopt volgens Poux-Guillaume volgens plan. De aandeelhouders van AkzoNobel stemmen op 5 augustus over de fusie, die naar verwachting eind 2026 of begin 2027 zal worden afgerond.
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