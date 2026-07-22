Canada zegt gezamenlijke opening brug met VS af om handelsgeschil

OTTAWA (ANP/RTR) - ‌Canada heeft een gezamenlijke opening met de VS van een internationale brug afgezegd wegens de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump om de importtarieven voor verschillende producten met 50 procent te verhogen.

Het gaat om de Gordie Howe-brug tussen het Canadese Windsor en het Amerikaanse Detroit.

"In het licht van het dreigement over de handel van de Verenigde Staten eerder deze week, zou het ongepast zijn om met de feestelijke voorbereidingen tussen de twee landen door te gaan", aldus een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur.

Gesprekken intensiveren

Volgens de plannen gaat de brug 27 juli open voor verkeer en wordt er 24 juli een lint doorgeknipt in het bijzijn van Amerikaanse en Canadese functionarissen. De opening voor het verkeer op 27 juli gaat volgens het Canadese ministerie van Infrastructuur gewoon door en Canada organiseert op 24 juli een eigen feest.

Eerder besloten de Canadese premier Mark Carney en Trump om de gesprekken over handelsgeschillen de komende weken te intensiveren. Volgens Carney liggen alle opties open als de VS doorgaan met hun dreigement.