Beter investeringsklimaat nodig voor bouw huurwoningen, zegt DNB

AMSTERDAM (ANP) - Om de bouwambities voor huurwoningen waar te maken, is verbetering van het investeringsklimaat in Nederland nodig. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) na onderzoek naar de financiering van private huurwoningen.

Het woningtekort in Nederland is al jaren een groot thema, zeker omdat de bevolking naar verwachting blijft groeien. De overheid wil daarom de woningbouw versnellen zodat er jaarlijks 100.000 woningen bijkomen, waaronder huurwoningen.

DNB zegt dat die opgave niet alleen om voldoende bouwlocaties, stikstofruimte en personeel vraagt, maar ook om aanzienlijke financiële middelen. "We schatten dat jaarlijks 40 miljard euro nodig is voor de bouw van 100.000 woningen. Ongeveer 6,4 miljard euro daarvan betreft nieuwe private huurwoningen, dat wil zeggen huurwoningen buiten de corporatiesector."

De centrale bank constateert echter dat de publieke en private investeringen achterblijven. "Zonder extra investeringen dreigt een tekort aan kapitaal voor de beoogde nieuwbouw."