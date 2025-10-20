ECONOMIE
Albert Heijn doet aangifte na dichtplakken sloten 40 winkels

Economie
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 13:12
anp201025125 1
ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn gaat aangifte doen van het dichtlijmen van de sloten van ongeveer veertig supermarkten in de regio Amsterdam. Demonstranten deden dat in de nacht van zondag op maandag met de boodschap "stop de verkoop van Israëlische producten".
De winkels gingen daardoor later open, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Het Parool. Medewerkers werden kort opgevangen door omliggende winkels.
"Wij houden ons bij de verkoop van producten te allen tijde aan de nationale en internationale wet- en regelgeving", laat Albert Heijn weten.
