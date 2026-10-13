Dag voor staking streekvervoer blijft impact nog onduidelijk

DEN HAAG (ANP) - Reizigers in het streekvervoer moeten woensdag rekening houden met vertragingen en uitval van treinen en bussen door de landelijke staking in het streekvervoer. Maar wat de precieze impact van de staking gaat zijn, is op dinsdag nog steeds onduidelijk, stellen vervoerders.

Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat medewerkers in het streekvervoer een dag per week gaan staken tot aan kerst vanwege een cao-conflict. De eerste staking is woensdag en treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis.

Keolis meldt op dinsdag dat er nog wel bussen en treinen zullen rijden, maar welke dat zijn, is nog onduidelijk. "Niet iedereen heeft de wil om te staken", aldus een woordvoerder. Ook Qbuzz zegt afhankelijk te zijn van wie er wil werken. Hoe de dienstregeling eruit gaat zien, is "niet eerder duidelijk dan bij aanvang van de diensten". Bij Arriva en Transdev is ook nog onbekend hoeveel bussen en treinen er kunnen rijden.

EBS adviseert rekening te houden met "forse rituitval en/of vertragingen".