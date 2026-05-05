Beurs Amsterdam begint Bevrijdingsdag met bescheiden winst

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 9:13
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een bescheiden winst aan de handelsdag begonnen. Beleggers op de financiële markten verwerkten een heropleving van gevechten in de wateren rondom Iran een dag eerder. Buiten Nederland kwam een aantal grote beursgenoteerde bedrijven met kwartaalcijfers, waarbij brouwer AB InBev goede sier maakte.
De AEX-index begon op Bevrijdingsdag 0,2 procent hoger op 1007,31 punten. De MidKap steeg ook 0,2 procent tot 1042,20 punten. De belangrijkste graadmeters van de beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,9 procent, terwijl de beurs in Frankfurt een fractie steeg.
Na de aankondiging van een Amerikaans plan om schepen te begeleiden door de Straat van Hormuz namen de spanningen met Iran weer toe, waardoor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk komt te staan. De Amerikaanse krijgsmacht meldde Iraanse boten te hebben vernietigd en raketten en drones te hebben neergehaald. De Verenigde Arabische Emiraten meldden een Iraanse droneaanval op de haven van Fujairah.
