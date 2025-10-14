ECONOMIE
Aldi is de goedkoopste supermarkt

Economie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 14 oktober 2025 om 7:11
bijgewerkt om dinsdag, 14 oktober 2025 om 8:18
Het gaat dankzij de campagne bijna dagelijks over 'dure boodschappen'. Dat zal wel zijn omdat de partijen hebben onderzocht dat dat veel mensen bezighoudt.
Dat zal het hen ook interesseren waar de boodschappen het minst duur zijn. Dat is de ALDI, volgens een onderzoek van Hiper.
Aldi wint strijd om de goedkoopste boodschappen
Uit meerdere onafhankelijke prijsvergelijkingen in 2025 blijkt Aldi samen met Dirk structureel het goedkoopst van Nederland te zijn, met prijzen circa 8% lager dan het landelijk gemiddelde. Het boodschappenmandje van Kassa bevestigt: bij Aldi betaal je voor een vergelijkbare lijst bijna 11 euro minder dan bij de duurste concurrent, zoals Albert Heijn.
Op het moment dat inflatie en hogere voedselprijzen consumenten dwingen scherper op de centen te letten, groeit Aldi’s marktaandeel gestaag. De keten kende het afgelopen jaar een opvallende omzetstijging en wist 0,8 procent extra marktaandeel te winnen, goed voor honderden miljoenen euro’s extra omzet. Juist het sterke prijsimago en een uitgekleed assortiment zorgen voor overzicht en snelheid bij het winkelen.​
Discounters profiteren van prijsdruk
Terwijl de traditionele supermarkten worstelen met gestegen kosten en dalende marges, doen discounters als Aldi en Lidl het beter dan ooit. Klanten van Aldi besparen op basisproducten en profiteren van scherpe huismerkprijzen, aldus de Consumentenbond. Ook Dirk, Vomar en Lidl zitten in de kopgroep van voordelige supermarkten met prijzen die tot 7% onder het gemiddelde liggen. Spar en Poiesz zijn volgens recent onderzoek in 2025 juist de duurste opties in Nederland. Juist in een jaar met een inflatie van ruim 3,7% op voeding kiezen gezinnen steeds vaker voor de laagste prijs per product.
Vooruitblik: De prijsdruk voor boodschappen blijft voorlopig hoog en discounters als Aldi behouden hun sterke positie. Consumenten kunnen structureel tientallen euro’s per maand besparen door te kiezen voor de goedkoopste supermarkt. Ook in de komende jaren wordt van supermarkten verwacht dat ze nóg meer inzetten op scherpe prijzen, huismerken en digitalisering. Wie kritisch vergelijkt en bewust boodschappen doet, spaart het meest in de portemonnee.

