Nieuw kringloopdoel: 15 procent minder grondstoffen in 2035

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet 15 procent minder grondstoffen gebruiken in 2035 ten opzichte van 2016. Dat staat in een nieuw plan voor een kringloopeconomie in Nederland dat demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD) dinsdag heeft gepubliceerd. Het oude doel was een halvering in 2030, maar dat werd anders berekend. Daarom willen zowel het ministerie als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) niet spreken van een lagere ambitie.

Het halveringsdoel voor 2030 ging over nieuwe 'dode' grondstoffen zoals metalen en fossiele brandstoffen. Het doel voor 2035 gaat nu ook over hergebruikte grondstoffen en 'biotische' grondstoffen zoals gewassen. Fossiele brandstoffen worden juist niet meer meegerekend. Het uiteindelijke doel om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben waarin nauwelijks afval meer is, blijft hetzelfde.

Aartsen heeft ook nieuwe doelen opgesteld om niet alleen grondstoffen te besparen, maar ook te behouden en vervangen. Deze doelen houden in dat over tien jaar 82 procent van het afval wordt gerecycled en dat 55 procent van de gebruikte grondstoffen bestaat uit duurzame biogrondstoffen of hergebruikte grondstoffen.

De doelen zijn "concreter, compacter en dus ook realistischer" geworden, licht Aartsen toe tegen het ANP. Daarbij zegt hij meer oog voor de economie te hebben. De eerdere versie van het plan uit 2023 had het nog vooral over klimaatverandering en verlies van biodiversiteit als redenen om minder grondstoffen te gebruiken. In het dinsdag gepubliceerde plan schrijft Aartsen dat hij de kringloopeconomie "in economisch en geopolitiek opzicht een keiharde noodzaak" vindt.