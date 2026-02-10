Alfen gaat bedrijf transformeren en wil naar winstgevende groei

ALMERE (ANP) - Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft een transformatie van het bedrijf ingezet die is gericht op "winstgevende groei en geografische expansie". Het bedrijf was vorig jaar opnieuw verlieslatend en zag de omzet met ruim een tiende terugvallen. Alfen ziet desondanks een structurele vraag naar nieuwe energie-infrastructuur en wil van deze kansen profiteren.

Om dit proces te versnellen gaat het bedrijf "de daarbij voor de organisatie benodigde competenties en de beschikbare capaciteiten op elkaar afstemmen", aldus topman Michael Colijn. In bepaalde gebieden komen functies te vervallen. In andere wil Alfen juist groeien, zoals bij digitale oplossingen, projectmanagement en services. Het is nog niet bekend hoeveel banen door de plannen worden geraakt.

De omzet daalde vorig jaar met 10,7 procent naar bijna 436 miljoen euro. Onder de streep bleef een verlies van 0,2 miljoen euro over, tegen een verlies van 27 miljoen euro in 2024.