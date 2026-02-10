TeamNL zakt in medailleklassement naar tiende plek, Noren leiden

MILAAN (ANP) - Nederland maakt bij de Olympische Spelen in Milaan nog net deel uit van de top 10 van beste landen. Na het goud en zilver voor langebaanschaatssters Jutta Leerdam en Femke Kok van maandag kwamen er dinsdag geen nieuwe medailles bij.

De shorttrackselectie van bondscoach Niels Kerstholt had goede hoop op succes op de gemengde aflossing, maar mede door een val van Xandra Velzeboer in de halve finale bleef een medaille uit.

Met een gouden en een zilveren medaille deelt Nederland de tiende plaats in het medailleklassement met Tsjechië.

Vierde dag aan kop

Noorwegen gaat na de vierde dag aan kop met zes keer goud, een keer zilver en vier keer brons. De Noren eindigden bij de vorige Winterspelen in 2022 in Beijing bovenaan het klassement met een recordaantal van zestien gouden medailles.

In de medaillespiegel telt het aantal gouden medailles zwaarder dan het totale aantal medailles.

Van de 116 onderdelen zijn er nu 26 afgewerkt.