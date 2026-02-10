ECONOMIE
FBI geeft beelden vrij van persoon met masker bij huis Guthrie

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 19:57
anp100226219 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft dinsdag beelden vrijgegeven van een gemaskerde en vermoedelijk gewapende persoon bij de voordeur van Nancy Guthrie in Arizona. De 84-jarige moeder van presentatrice Savannah Guthrie werd op 31 januari voor het laatst gezien.
De FBI heeft de zwart-witbeelden gedeeld via sociale media en vraagt iedereen die informatie kan geven over de opnames zich te melden. De autoriteiten vermoeden dat zij tegen haar wil is meegenomen. Er zijn losgeldeisen gedeeld met media. Er is onder meer gevraagd om een miljoenenbedrag in cryptomunt bitcoin, maar het is niet duidelijk of de afzender echt de ontvoerder is van Guthrie.
Voor zover bekend is er geen teken van leven ontvangen van de vrouw. Dochter Savannah deelde maandag op sociale media een video waarin zij zegt dat de familie nog gelooft dat Nancy in leven is. Zij richtte zich in het filmpje zowel tot de mogelijke kidnapper als tot het publiek en vroeg om hulp in deze "wanhopige situatie".
