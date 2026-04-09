Algemeen directeur WoningBouwersNL wordt nieuwe directeur LTO

DEN HAAG (ANP) - Directeur Coen van Rooyen van brancheorganisatie WoningBouwersNL wordt vanaf 1 juni de nieuwe algemeen directeur van LTO Nederland. Dat maakt de belangenorganisatie voor boeren en tuinders donderdag bekend. Hij volgt Hans van den Heuvel op, die sinds 1 april de voorzitter van vakbond CNV is.

Van Rooyen is sinds juli 2019 de directeur van WoningBouwersNL, dat toen nog de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers heette. Eerder werkte hij als jurist voor de branchevereniging voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars en voor makelaarsorganisatie NVM.

LTO zegt dat Van Rooyen "ruime ervaring in strategische belangenbehartiging" heeft. LTO-voorzitter Ger Koopmans laat in een persbericht weten "verheugd" te zijn met zijn komst en prijst zijn "warme betrokkenheid bij boeren en tuinders". "Bovendien zal zijn juridische achtergrond ongetwijfeld helpen om LTO ook op complexe dossiers als gewasbescherming en stikstof impactvol te vertegenwoordigen in Den Haag en Brussel."

'Zeer gemotiveerd'

De nieuwe directeur van LTO meldt "zeer gemotiveerd" te zijn om zich in te gaan zetten voor de Nederlandse land- en tuinbouw. "De agrarische sector staat middenin een aantal van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd."

In december werd bekend dat Hans van den Heuvel naar CNV zou gaan om Piet Fortuin op te volgen. Die ging per 1 april met pensioen.