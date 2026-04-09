Natuur van de Waddenzee staat onder grote druk, ziet ministerie

Samenleving
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 14:28
DEN HAAG (ANP) - De natuur van de Waddenzee staat onder grote druk, schrijft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in een notitie. "Het ecosysteem vertoont structurele tekenen van overbelasting." Onder meer door visserij, defensie-activiteiten en baggeren gaat de natuur steeds verder achteruit.
De notitie verwijst naar onderzoek van de universiteit van Wageningen, die de stapeling van verschillende invloeden op de Waddenzee onderzocht. Daarin staat bijvoorbeeld dat vissen, vogels en zeezoogdieren met ongeveer de helft dreigen af te nemen ten opzichte van een situatie waarin de Waddenzee onverstoord blijft. Het onderzoek noemt scheepvaart, niet-hernieuwbare energie en visserij als belangrijke oorzaken.
De Ecologische Autoriteit heeft de notitie donderdag gepubliceerd, samen met een reactie. De autoriteit concludeert dat "snel handelen nodig en verplicht is om de problemen in de Waddenzee op te lossen".
In de loop van dit jaar wil het ministerie "gerichte keuzes" maken over wat er wel en niet op de Waddenzee kan. Maatregelen volgen daarna.
