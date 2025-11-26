Italiaan verkleedt zich als zijn overleden moeder om pensioen te innen

In het Italiaanse Borgo Virgilio is een 56-jarige man tegen de lamp gelopen nadat hij zich jarenlang zou hebben voorgedaan als zijn overleden moeder om haar pensioen te blijven innen.

Volgens de autoriteiten overleed de vrouw al in 2022, maar verborg haar zoon het lichaam en streek hij duizenden euro’s aan uitkeringen op. De man ging zelfs zo ver dat hij zich volledig als zijn moeder verkleedde om haar verlopen identiteitskaart te vernieuwen: make-up, sieraden, kapsel – alles klopte.

Maar de medewerkers bij het gemeentehuis kregen toch argwaan. De burgemeester, Francesco Aporti, vertelt aan de lokale krant Corriere della Sera dat de man verscheen als een “oude vrouw” en probeerde een vrouwelijke stem op te zetten. “Maar soms slipten er mannelijke noten uit”, wist de burgemeester te melden.

Infaam en abject

Ook zijn postuur en huidskleur deden alarmbellen rinkelen. De burgemeester legt uit: “De huid op zijn handen leek niet die van een 85-jarige vrouw”, aldus Aporti. Medewerkers waarschuwden de politie, die vervolgens het huis van de abjecte oplichter doorzocht en het lichaam van de moeder aantrof, verborgen in de wasruimte.

De man wordt nu aangeklaagd voor uitkeringsfraude en het verbergen van een lichaam. Volgens Italiaanse media was hij werkloos, maar had hij dankzij de pensioenbetalingen en drie woningen toch een jaarlijks inkomen van zo’n €53.000.